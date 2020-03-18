شكرا لقرائتكم باسم مرسي: هناك لاعبين في الزمالك محظوظين حاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق، أن هناك من اللاعبين المحظوظين داخل صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

أضاف باسم مرسي خلال استضافته ببرنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: " الكواليتي الحالي للاعبين جيد للغاية ومستقبل مصطفى محمد كبير مع الفريق".

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أوضح باسم مرسي أن اختيارات إدارة الزمالك للاعبين خلال الفترة الحالية أفضل من السابق فالعديد من اللاعبين محظوظين لكونهم يلعبون أمام فرجاني ساسي وطارق حامد وشيكابالا".

أشار باسم مرسي أن الزمالك ليس لديه مشكلة في منطقة وسط الملعب المدافع لتواجد محمد حسن ومحمود عبد العزيز بديلين أفضل في الكرة المصرية".