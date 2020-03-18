شكرا لقرائتكم مجدي عبد العاطي يمد أجازة أسوان 3 أيام إضافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول بنادي أسوان، مد إجازة اللاعبين لمدة ثلاثة أيام إضافية حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك التزاما بقرار رئاسة الوزراء بتعليق النشاط الرياضي 14 يوما بدأت الأحد الماضي في إطار خطة الدولة لمحاربة تفشي فيروس كورونا العالمي.

وكان من المقرر أن يعود فريق أسوان إلى التدريبات، اليوم الأربعاء، إلا أن عبد العاطي قرر مد الإجازة ثلاثة أيام جديدة وأضاف عبد مدرب أسوان في تصريحات خاصة، أن تلك الإجازة قابلة للزيادة إذا لزم الأمر وفقا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة وما ستعلنه الدولة.ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفا آخر.

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ويقدم أسوان أداءً مميزاً فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.

وكان أسوان قد أنهى الدور الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الإسماعيلى بنفس النتيجة، وأخيراً الفوز على الاتحاد السكندرى على أرضه فى الإسكندرية بهدف نظيف، قبل أن يودع كأس مصر من دور ال 16 على يد زعيم الثغر بعد الخسارة بنتيجة 2/1.