شكرا لقرائتكم باسم مرسي: اللعب بـ"قلب" وراء تسجيلي الأهداف الصعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وقال باسم مرسي في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سجلت الهدف الأول للزمالك في مرمى الأهلي في تلك المباراة بـ"القلب"، وأرى أن اللعب برجولة وحماس هو من يميز المهاجم البارع".
وأضاف:" على المهاحم أن يتميز بالثقة في النفس والحماس الشديد كي يسجل ويبقى توفيق الله أمراً اساسياً بالطبع".
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