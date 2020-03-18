شكرا لقرائتكم باسم مرسي: اللعب بـ"قلب" وراء تسجيلي الأهداف الصعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال باسم مرسي في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سجلت الهدف الأول للزمالك في مرمى الأهلي في تلك المباراة بـ"القلب"، وأرى أن اللعب برجولة وحماس هو من يميز المهاجم البارع".

وأضاف:" على المهاحم أن يتميز بالثقة في النفس والحماس الشديد كي يسجل ويبقى توفيق الله أمراً اساسياً بالطبع".