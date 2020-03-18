شكرا لقرائتكم باسم مرسي يكشف سر عشقه للقب الحاسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق، أن لقب الحاسم هو أقرب الألقاب التي يعشقها خاصة في الفترة التي تواجد بها في نادي الزمالك.
أضاف باسم مرسي خلال استضافته ببرنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "حاتم بطيشة ومدحت شلبي هما أول معلقين أطلقوا لقب الحاسم".
تابع باسم مرسي أن لقب الحراق أطلقه جمهور الزمالك الذي رأوه في الفترة نفسها يقدم مستويات متميزة مع القلعة البيضاء.
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