شكرا لقرائتكم لطيف: اختيار "أجيري" أكثر القرارات الخاطئة لاتحاد الكرة السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن القضاء على فيروس كورونا أهم من عودة النشاط الرياضي حاليا.
وقال خالد لطيف خلال تصريحاته التلفزيونية "هناك صعوبة في استئناف الدوري مجددا، وكنت أتمنى تأجيل مباراة القمة في الدوري، فماذا لو خرج أحد القطبين في إفريقيا".
وأتم : "اختيار خافيير أجيري هو أكثر القرارات الخاطئة لاتحاد الكرة السابق".
كشف خالد لطيف، أنه سيترشح لانتخابات اتحاد الكرة في حالة سمحت اللوائح له.
أوضح: "لو اللوائح سمحت لي سأترشح لانتخابات اتحاد الكرة، فالجمعية العمومية لاتحاد الكرة صاحبة القرار في اختيار أعضائها".
وأضاف: "لا أعتقد ترشح شوبير لرئاسة الجبلاية، أما أبو ريدة فسيخوض الانتخابات، والحساسية بين حسن صقر ومجلس إدارة الزمالك بعد 2005 سبب الاخفاقات".
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