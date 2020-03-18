شكرا لقرائتكم الحلواني: فضلت إنبي على الأهلي والزمالك.. والجبهة اليسرى في مصر "بخير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو الحلواني، الظهير الأيسر لفريق حرس الحدود، إنه فضل الانتقال لإنبي عن الأهلي والزمالك لرغبته في اللعب أساسيًا. وتابع الحلواني خلال تصريحات تلفزيونية: "حازم إمام نجم الزمالك قاد مفاوضات ضمي للفارس الأبيض.. ومنظومة إنبي لا تقل إحترافية عن النادي الأهلي". وأضاف: "لا توجد أزمة في الجهة اليسرى بالكرة المصرية، وعشت أصعب لحظات حياتي بعد انتقالي لليونان". Advertisements كشف عمرو الحلواني، أسباب قيامه برفع الشورت بشكل مستمر في المباريات، قائلا: "دي حركة معتادة ودايما بعملها، ولو معملتهاش مبعرفش أركز في الماتش". وأضاف: "أحيانا بركز أني مرفعش الشورت في الماتشات، ولكن بحس أني مش مركز، وأتم ساخرا: "الناس بتقابلني في الشارع وبتحرجني وبتقولي بطل ترفع الشورت يا كابتن، قولنا طيب انت بترفعه ليه".

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