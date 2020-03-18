شكرا لقرائتكم رضوى عرفة: استغل فترة التوقف فى تدريبات للبطن والظهر بالمنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت رضوى عرفة لاعبة منتخب الكاراتيه انها تستغل فترة توقف النشاط الرياضى فى عمل تدريبات للبطن والظهر في المنزل خاصة وأنها لا تغادر المنزل إلا للضرورة القصوى ،، موضحه انها اذا اضطرت للخروج من المنزل تحرص على ارتداء الكمامة و الجوانتى واستخدام المطهرات ايضا وتمنت اللاعبة أن تنتهى هذه الأزمة قبل شهور الصيف وقبل شهر رمضان فى ظل توقف امور الحياة العامة.

وكشفت رضوى عرفة انها تهتم خلال فترة التوقف بدراستها والمحاضرات اون لاين كان الاتحاد الدولى للكاراتيه قرر إلغاء منافسات بطولة الدورى العالمى، التى كان مقرر إقامتها يومى الخميس والجمعة المقبلين بمدينة الرباط بالمغرب، بسبب فيروس كورونا. وتلقى الاتحاد المصرى للعبة، برئاسة محمد الدهراوى، خطاباً من نظيره الدولى بإلغاء البطولة، رغم أنها كانت ضمن بطولات الرانك، والذى يساهم فى التأهل للأولمبياد.

من جهته، أكد محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه أن البطولة كانت تدخل ضمن الرانك العالمى، ولكن بعد إلغائها يدرس الاتحاد الدولى للعبة احتساب بطولة البريميرليج التى ستقام فى إسبانيا مايو المقبل ضمن الرانك، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بذلك، حيث إن الامر مجرد اقتراحات . يذكر أن الكاراتيه يشارك فى بطولة فرنسا المؤهلة للأولمبياد، و التى تقام مايو المقبل أيضا عقب بطولة إسبانيا.