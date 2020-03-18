بايرن ودورتموند يعلقان التدريبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغى بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، متصدر ووصيف الدوري الألماني لكرة القدم، تدريباتهما أمس الثلاثاء على غرار أندية ألمانية عدة.

وأعلن دورتموند الثلاثاء تعليق تدريباته لمدة أسبوع على الأقل.

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وفيما طالبت ألمانيا مواطنيها بالبقاء في منازلهم وإغلاق المؤسسات التجارية غير الضرورية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، منح الفريق الأصفر إجازة حرة للاعبيه حتى الاثنين المقبل على الأقل.

وأعطى المدرب السويسري لوسيان فافر وجهازه الفني التعليمات للاعبين للحفاظ على جاهزيتهم البدنية.

من جهته، أشار بايرن عبر صفحته الرسمية الى ان مدربه هانزي فليك والمدير الرياضي البوسني حسن صالح ميدزيتش «قررا عدم إجراء تدريبات جماعية الثلاثاء».