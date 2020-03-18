تأجيل نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 إلى العام المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أمس الثلاثاء تأجيل نهائيات كأس أوروبا «يورو 2020» التي كانت مقررة في يونيو/ حزيران المقبل إلى عام 2021، وتعليق مسابقتي الأندية (دوري الأبطال و«يوروبا ليج») حتى إشعار آخر، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد الذي أثّر على الأحداث الرياضية حول العالم، علماً أن هناك اقتراحاً بإقامة نهائي دوري الأبطال في 27 يونيو بدلاً من 30 مايو/أيار المقبل.

وأعلن ويفا في بيان مطول إرجاء البطولة، واقترح موعداً جديداً لها هو 11 يونيو2021، من دون أي تعديل في صيغتها.

وعلى صعيد منافسات الأندية القارية، لم يحسم «ويفا» مصير دوري الأبطال و«يوروبا ليج» في الفترة الراهنة، مبقياً على تعليقهما حتى إشعار آخر، بعدما بلغت كل منهما مرحلة الدور ثمن النهائي.

Advertisements

وأشار «ويفا» إلى تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لرابطات البطولات الوطنية والأندية «من أجل دراسة حلول الجدولة التي تسمح باستكمال الموسم الحالي وأي تبعات للقرارات المتخذة».

ومن بين المقترحات متابعة دوري أبطال أوروبا في الخامس من مايو المقبل، وإقامة الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب.

أما مباريات الملحق القاري التي كان من المقرر أن تحسم هوية المنتخبات الأربعة المتبقية لكأس أوروبا (من أصل 24)، والتي كانت مقررة في أواخر مارس الحالي، فتم تحديد موعد أولي لها خلال فترة التوقف الدولية في يونيو/ حزيران المقبل «لكنه يرتبط بإعادة تقييم الوضع».