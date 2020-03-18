أحمد راضي يكتب مذكراته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يعتزم نجم الكرة العراقية السابق، أحمد راضي، كتابة مذكراته حول مسيرته التي استمرت أكثر من 45 عاماً لاعباً، ومدرباً، وعضواً في اتحاد الكرة، ورئيساً لنادي الزوراء، فضلاً عن أمور أخرى.

نقطة الشرارة لهذه المذكرات كان بدأها أحمد راضي عندما كتب قصة انتقاله التاريخية من فريق الزوراء إلى فريق الرشيد على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وذكر راضي أن هذه المذكرات ستكشف الكثير من الأسرار، والحكايات التي مرت بحياته الرياضية، وسيكون فيها صريحاً. يذكر أن أحمد راضي سبق أن صدر كتاب عن مسيرته الرياضية في عام 1997 حمل عنوان «أحمد راضي ورحلته مع الكرة»، كذلك لديه فيلم سينمائي يحمل عنوان «النورس الساحر».