شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات توعوية في نادي الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع حملة «ملتزمون يا وطن»، اتخذ نادي الشارقة إجراءات وقائية وتوعوية بفيروس كورونا المستجد، بوقف النشاط وتعديل الدوام، وأقام ندوة توعية لمنتسبي النادي تناولت أهمية تنفيذ التوجيهات الصحية بالنظافة والتعقيم وتجنب الاختلاط ومنع الشائعات وتقصي الأخبار من مصادرها الرسمية.

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