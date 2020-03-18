محمد بن حمد يستقبل الشراري بطـل العـرب لمصـارعـة الـذراعــين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمكتبه بالديوان الأميري عبدالله الشراري الحاصل على ذهبية بطولة العرب لمصارعة الذراعين والقوة البدنية التي أقيمت في الإسكندرية بمصر.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة، «الشراري» لحصوله على المركز الأول في البطولة العربية، مشيداً بالمستوى الرفيع الذي ظهر به وتمكنه من اختطاف ذهبية وزن 110 كيلوجرامات من بطل العالم ومنح دولة الإمارات المركز الثاني بالترتيب العام للفرق.

وقدم اللاعب عبدالله الشراري الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي لدعمه الدائم لرياضات القوة البدنية، وتعزيز ثقة اللاعبين في إمارة الفجيرة للمنافسة على المراكز الأولى ونيل الجوائز في مختلف البطولات الرياضية. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.