شكرا لقرائتكم خبر عن جيسوس في الاختبار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينتظر نادي فلامنجو، بطل البرازيل وكأس ليبرتادوريس 2019، نتائج فحص مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، لفيروس كورونا المستجد. وأعلن نادي فلامنجو البرازيلي، مساء أول أمس الاثنين، إصابة المدير الفني للفريق الأول خورخي جيسوس، بفيروس كورونا، ووفقاً للمعلومات التي نشرها النادي، سيتعين على المدرب الخضوع لاختبار ثالث.

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