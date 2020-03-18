«الظبي» تحصد كأس الثنايا الأبكار في «ختامي الوثبة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهد الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ختامي الوثبة 2020، أمس الثلاثاء، تحديات الثنايا لهجن الجماعة لمسافة 8 كلم بالميدان الغربي بالوثبة، في ثامن أيام المنافسات، والتي جاءت قوية في الأشواط الثمانية الرئيسية الأولى «أشواط الرموز» بين ملاك الهجن المشاركين من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون.

وتنطلق اليوم الأربعاء، ثالث منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي تأتي ضمن مشاركتها في المهرجان، وذلك مع تحديات فئة «الثنايا»، والتي تركض معها المطايا لمسافة 8 كلم على أرضية الميدان الغربي، وعلى مدار 24 شوطاً، منها 14 في الفترة الصباحية، و10 للمسائية، وتزداد إثارة التحديات مع رموز الفترة المسائية والخاصة بالثنايا الأبكار والجعدان المهجنات والمحليات.

وتألقت «الظبي» لمالكها سيف علي الكتبي، وفازت بلقب أول أشواط الفترة المسائية، بعدما حلقت البكرة بكأس الأبكار الرئيسي المفتوح في الشوط الرئيسي الأول وحصدت الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف مليون درهم، إذ أنهت مسافة الشوط في 12.23.7 دقيقة، مسجلة أفضل توقيت زمني في منافسات الثنايا.

وحصد «مشوش» لسعيد جابر الحربي لقب الشوط الرئيسي الثاني، وحصل على بندقية الجعدان المفتوح ومليون درهم، وانتهى الصراع القوي في الشوط الثالث المخصص للأبكار المحليات لصالح «هملولة» لفرج حمودة الظاهري. وحققت هجن حمد راشد غدير الكتبي الثنائية في الشوطين الرابع والخامس بعد أن انتزع «كيفان» ناموس وبندقية الجعدان المحليات، إضافة إلى 800 ألف درهم، بينما طارت «رغد» بأول رموز أشواط الإنتاج وأهدت بن غدير الكتبي كأس الأبكار المحليات، إضافة إلى مليون درهم.

وخطفت «شنفرة» لمبارك سهيل اليبهوني سادس رموز سن الثنايا للجماعة بعدما خطف بندقية الجعدان المحليات من فئة الإنتاج، واستطاعت «الدانة» لمبارك سعد العامري انتزاع كأس الأبكار المهجنات الإنتاج، إضافة إلى مليون درهم، وذهب آخر الرموز إلى «مفوض» لحمدان بالهول المهيري بعد أن توج ببندقية الجعدان المهجنات الإنتاج، وحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى الخامس في أشواط الرموز على جوائز مالية تراوحت بين 500 ألف وحتى 50 ألف درهم.

وشهدت الفترة الصباحية من منافسات سن الثنايا لأبناء القبائل، منافسة قوية من جميع ملاك الهجن المشاركين في المهرجان، وذلك على مدار 14 شوطاً أقيمت في الفترة الصباحية أمس الثلاثاء بالميدان الغربي لمسافة 8 كلم.

وانتزعت «العالمية» لسلطان سالم الطوقي ناموس الشوط الأول الرئيسي للأبكار المحليات، وفي الشوط الثاني حلقت «تراحيب» لسعيد منانة الكتبي بالناموس محققة أفضل توقيت، بعد أن قطعت المسافة في 12:29:05 دقيقة، وطار «شاهين» لمبارك محمد العامري بناموس الشوط الثالث، وفي الشوط الرابع كان الموعد مع تألق «وضاح» لأحمد سهيل العامري. وتوجت «زعفرانة» لهادف حارب الخييلي بلقب الشوط الخامس، وفي الشوط السادس انتزعت «الذيبة» لمالكها أحمد خليفة السويدي المركز الأول، وفاز «محطم» لموسى عبدالعزيز الموسى بناموس الشوط السابع، وأحرز«ضاري» لخليفة سلطان السويدي لقب الشوط الثامن، وفي الشوط التاسع استطاعت «الظفرة» لسعيد محمد المنصوري الظفر بالمركز الأول، وفي عاشر الأشواط نجحت «الجذابة» لعناد مفلح البلوي في الفوز بالمركز الأول.

وفي الشوط 11 كان الموعد مع «متعب» لحمد محمد العمري الذي حاز الناموس، وحصد «مايهاب» لمالكه حمد عبدالله الرفيسه ناموس الشوط 12، وفي الشوط 13 تصدرت «الشاهينية» لمالكها محمد حمد الدرعي، وفي ختام أشواط الفترة الصباحية، خطفت «الحذرة» لمالكها خليفة سلطان السويدي ناموس الشوط.