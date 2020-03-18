شكرا لقرائتكم خبر عن صوت واحد يمنح يوسف حسين منصب النائب الثاني للرئيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

بدأت كرة الإمارات حقبة جديدة في مسيرتها، بعد انتهاء الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وتوزيع المناصب والحقائب على الأعضاء.

وحظي منصب نائب الرئيس الثاني، بحصة الأسد من الاهتمام وتسليط الضوء، خاصة مع «المعركة الانتخابية» التي دارت رحاها بين كل من يوسف حسين السهلاوي وحميد الطاير.

وفي الوقت الذي ارتأى المجلس الجديد أن يبدأ رحلته في «الهواء الطلق» كانت معركة انتخاب النائب الثاني لرئيس الاتحاد تنال الأضواء، خاصة في ظل «التربيطات» التي تمت قبل بدء الجلسة الأولى بين الأعضاء.

مع فشل التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد، وتمسك السهلاوي والطاير برغبتهما في نيل هذا المنصب، كان اللجوء إلى التصويت السري بين الأعضاء، مع استبعاد المنافسين عن التصويت.

وما كان يطبخ وراء الستار، ظهر إلى العلن مع فتح أوراق التصويت، حيث فاز يوسف السهلاوي بالمنصب بعد الحصول على 6 أصوات من أعضاء اتحاد الكرة، مقابل 5 أصوات للطاير، ما يدل على حجم التنافس الكبير وتواجد قناعة بين الأعضاء حول كفاءة كل منهما.

ويبدو من خلال الأرقام، أن المجلس قد شهد كتلتين تنافستا بالتصويت السري، قبل أن تؤول الكفة لصالح يوسف حسين الذي فاز بمنصب النائب الثاني وبرئاسة لجنة المنتخبات التي ستحظى بكل الأضواء والاهتمام في القادم من الأيام.

صمت

وفي تفاصيل الاجتماع، كان من اللافت أن حميد الطاير الذي كان يمتلك الكثير من الحماس للفوز بمنصب نائب الرئيس لجأ إلى سياسة الصمت بعد صدور نتيجة انتخاب نائب الرئيس، ولم يبد أي رغبة في تولي مسؤولية رئاسة أي لجنة، لذلك بقي عضواً في اتحاد الكرة من دون حقيبة.

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وكان من اللافت أن الطاير لم يترشح لرئاسة لجنة المسابقات، وهو المنصب الذي تولاه في حقبة اللجنة الانتقالية، ولتذهب رئاسته إلى أحمد بن درويش، ليكون الطاير وهشام الزرعوني رئيس اللجنة المالية السابق الثنائي الوحيد الذي لم يتول رئاسة أي لجنة.

بدء المهمة

ولأن العمل الكروي يكون «ضد الساعة»، ولا وجود لإهدار المزيد من الوقت، رغم توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن يوسف حسين رفع سريعاً شعار لا وقت للراحة، ليقوم يوم أمس بزيارة إلى مقر الاتحاد، وليعقد جلسة تقييم واطلاع على أوضاع الكادر الإداري، والتعرف الى كل الحيثيات الخاصة بالمنتخبات وفرق العمل وعدد الكوادر الفنية والإدارية.

وسيكون التحدي الأول أمام السهلاوي، تشكيل لجنة المنتخبات، وهي المهمة التي بدأها سريعاً، عبر استطلاع آراء بعض الفنيين من مدربين ولاعبين سابقين من أجل تولي مسؤولية العمل، قبل إطلاع رئيس الاتحاد عليها ونيل موافقة الاعتماد بعد حسم بعض الأسماء.

ويدرك السهلاوي أن المهمة ليست سهلة، وأن هناك الكثير من العوائق والتحديات، في ظل الثقة التي وضعت به من أجل هذه المهمة قياساً على الخبرات التي يمتلكها، سواء كلاعب دولي سابق، أو كعضو من 1996 حتى عام 2000 في مجلس اتحاد الكرة الذي كان يتولاه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أو حتى تولي رئاسة لجنة المنتخبات خلال الفترة التي نال بها «الأبيض» شرف الفوز بكأس الخليج للمرة الأولى في تاريخ الدولة عام 2007.

التحكيم

وفي الوقت الذي سارت عملية اختيار نائب الرئيس الثاني، بالطريقة الديمقراطية انتخابياً، سار قطار رئاسة لجنة التحكيم إلى محطة علي حمد البدواوي باعتباره الرجل الأنسب والأفضل لتولي هذه المهمة رغم الانتقادات التي خرجت للتحكيم من قبل مسؤولي الأندية في الأيام الأخيرة.

ويدرك علي حمد أن حجم المسؤولية كبير وثقيل، رغم كل الخبرات التي يمتلكها سواء في الملاعب أو في المكاتب إدارياً.

وكان علي حمد قد بدأ مرحلة التغيير والإصلاح منذ أسابيع، حين أجرى تقييماً لفريق العمل الفني والإداري، ليكون القرار الأول استبعاد الإنجليزي ستيف بينيت الذي تقدم باستقالته التي حظيت بموافقة سريعة.