«الشارقة لرياضة المرأة» تفعّل العمل والتدريب عن بعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تفعيل نظام العمل والتدريب عن بعد، ابتداء من يوم 16 إلى 31 مارس الجاري، وهي فترة قابلة للتجديد، وجاء القرار في إطار الإجراءات التي تتبعها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على السلامة العامة لموظفيها واللاعبات الرياضيات، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل في كل من المؤسسة ونادي الشارقة الرياضي للمرأة بفرعيه في المنطقة الوسطى والشرقية.

ونظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، جلسة عصف ذهني مع الموظفات والطاقم الفني والإداري في نادي الشارقة الرياضي للمرأة لعرض خططهم وآلية عملهم خلال تفعيل العمل والتدريب عن بعد، وخلال الجلسة تمت مشاركة وطرح العديد من الأفكار التطويرية والمبتكرة لاستثمار العمل عن بعد بالتخطيط الفعال للمرحلة القادمة.

وقالت ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «تفعيل برنامج التدريب عن بعد، لجميع لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وذلك بعد القرار بوقف كافة الأنشطة الرياضية في الدولة حفاظاً على الصحة العامة لمنتسبي المؤسسة والنادي بعد انتشار فيروس كورونا في دول العالم، وحرصاً من إدارة المؤسسة على صحة وسلامة الجميع ومواصلة التدريب اليومي، وفقاً للخطة الفنية المعتمدة رسمياً».

وأضافت: «تم تطبيق نظام العمل والتدريب عن بعد حفاظاً على سلامة منتسبيها من الموظفين واللاعبات ضمن إجراءاتها الاحترازية، وذلك من خلال تطبيق الخدمات الذكية والأنظمة الحديثة التي تتبعها المؤسسة في عملياتها التشغيلية، وبما يضمن أداء المهام والمسؤوليات المناط بها واستمرارية العمل مع وضع آليات لضمان المحافظة على كفاءة العمل».