شادويل ترعى السباق الحادي عشر لمضمار جبل علي الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمود شرف

عقدت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي، مؤتمراً صحفياً عن بُعد للإعلان عن تفاصيل السباق الحادي عشر (زعبيل 2) الذي يقام الجمعة المقبل بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار الأصفر، وتم الإعلان عن تفاصيل السباق الذي سيكون برعاية شادويل، ويشارك في الرعاية مضمار نيوبري، كما يطلق مسابقة إلكترونية للترشيحات، ويتألف السباق من 8 أشواط تتضمن بطولة جبل علي كلاسيك التي يتطلع المشاركون كافة للفوز بها.

وقال ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية: «نعتز بتجديد شادويل رعايتها للسباقات في مضمار جبل علي جنباً إلى جنب مع مؤسسات مرموقة مثل مضمار نيوبري، ومؤسسة تسويق السباقات الأيرلندية (ITM)، والسفارة البريطانية في دبي، ونحن على ثقة من أن العلاقة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة ستشهد مزيداً من التطور إلى آفاق أرحب، وبالقدر نفسه، هذه الشراكة القائمة بيننا مرشحة لنقلة نوعية أفضل».

وتابع: «برغم الاعتبارات الصحية الراهنة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات، أعتقد أن الملاك والمدربين والفرسان سيستمتعون بيوم كامل من السباقات القوية وسيحرصون على أن تخرج خيولهم بأفضل النتائج الممكنة لاسطبلاتهم».

ورحب المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي بممثلي سفارة المملكة المتحدة في الدولة المشاركة في رعاية السباق، كما أعرب عن ترحيبه برعاية مضمار نيوبري، وتوجه بالشكر إلى ميرزا الصايغ لمجهوداته المقدرة في نقل الفكر والدعم اللامحدود لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للمضمار الأصفر بكل احترافية.

وتنظم إدارة مضمار جبل علي، بالتعاون مع مركز معلومات دبي لسباق الخيل ومجلة العاديات، مسابقة الترشيحات (PickSix) لسباق مضمار جبل علي، يوم الجمعة المقبل في نسخة إلكترونية مبتكرة، وعبر الصفحات الإلكترونية لمضمار جبل علي والمنصات الإلكترونية لمجلة (العاديات).

وأوضح الحلواني أن إدارة المضمار قررت الإبقاء على مسابقة الترشيحات، وبقيمة الجائزة المالية نفسها البالغة 40 ألف درهم التي كانت توزع حضورياً خلال السباقات الماضية، وعرضها للجمهور إلكترونياً بالآليات المتبعة نفسها.