«الأولمبية الدولية» ملتزمة بتنظيم «طوكـيـو 2020» فـي موعــدهـــا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الثلاثاء أنها لا ترى حاجة لاتخاذ قرارات جذرية راهناً بشأن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، في ظل المخاوف بسبب فيروس كورونا المستجد وتأثيره في الأحداث الرياضية.

وشددت اللجنة في بيان على أنها «تبقى ملتزمة بشكل كامل بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ومع تبقي أكثر من أربعة أشهر على انطلاقها (مقررة بين 24 يوليو/ تموز والتاسع من أغسطس/ آب)، لا حاجة في هذه المرحلة لاتخاذ أي قرارات جذرية، وأي تكهنات في هذه الفترة ستكون غير منتجة».

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ورأت اللجنة الأولمبية أن «الوضع المحيط بفيروس كورونا يؤثر أيضاً في التحضيرات للألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وهذا وضع يتبدل كل يوم»، مشجعة الرياضيين على مواصلة تحضيراتهم لأكبر حدث رياضي حول العالم «بأفضل طريقة ممكنة». وتسبب تفشي الفيروس بإلغاء العديد من التصفيات المؤهلة للأولمبياد، لكن اللجنة الأولمبية أكدت العمل على تخطي هذه العوائق.

وأوضحت «حتى الآن، 57 بالمئة من الرياضيين ضمنوا تأهلهم الى دورة الألعاب، وبشأن نسبة ال43 بالمئة المتبقية، ستعمل اللجنة الأولمبية الدولية مع الاتحادات الدولية من أجل اتخاذ كل إجراءات التأقلم الضرورية والعملية لأنظمة تأهلهم إلى طوكيو 2020».

وبحسب استطلاع أجرته قناة «ان اتش كاي» الرسمية، تبين أن 45 بالمئة من اليابانيين يعارضون المضي قدماً بالألعاب، فيما رأى 40 بالمئة أنه يجب أن تقام في موعدها. في حين أظهر استطلاع لوكالة «كيودو» للأنباء شمل عينة من ألف شخص، أن 69,9 بالمئة منهم يرون أن طوكيو لن تكون قادرة على إقامة الألعاب في موعدها.