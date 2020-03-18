شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة «أون لاين» للشطرنج الخاطف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد الإمارات للشطرنج بطولة الإمارات الأولى للشطرنج الخاطف «أون لاين»، وذلك اليوم الأربعاء من خلال الموقع lichess.org، والذي يعد أحد أشهر المواقع العالمية لتنظيم البطولات عن طريق الإنترنت ويستخدمه أشهر اللاعبين الدوليين والمهتمين بلعبة الشطرنج على مستوى العالم.
وأفاد الدكتور سرحان حسن المعيني رئيس الاتحاد أن إقامة البطولة بنظام «أون لاين» يأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات الحكومة وتماشياً مع التدابير الاحترازية للمحافظة على السلامة العامة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكدت فوزية عباس لطفي رئيس الجهاز الفني أن التدابير التي اتخذها الاتحاد والبرامج التدريبية التي أعدت للاعبي المنتخبات الوطنية من خلال التدريب عن بعد بالاستعانة بالبرامج العالمية المختصة أثبتت فاعليتها ونجاحها من خلال تعاون الجميع، وأوضحت بأنه تم توفير كافة التجهيزات الفنية والتقنية لانطلاق البطولة الأولى للشطرنج الخاطف «أون لاين».
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