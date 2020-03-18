شكرا لقرائتكم خبر عن الفيروس يضرب فالنسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فالنسيا، أول ناد إسباني لكرة القدم إصابة لاعبيه بفيروس «كورونا» المستجد، وأن 35% من تشكيلته وموظفيه جاءت اختباراتهم إيجابية؛ لكن من دون وجود حالات خطرة.
وقال النادي الإسباني: إن تفشي الفيروس في صفوفه جاء نتيجة رحلته الشهر الماضي إلى ميلانو؛ وذلك لخوض ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أطال أوروبا ضد أتالانتا.
أضاف: «على رغم من الإجراءات المشددة المعتمدة من النادي» بعد المباراة، «أظهرت النتائج الأخيرة أن التعرض المتأصل لهذه المباريات تسبب باختبارات إيجابية لنحو 35%من اللاعبين والمدربين».
كانت هذه تفاصيل خبر الفيروس يضرب فالنسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.