الفيروس يضرب فالنسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فالنسيا، أول ناد إسباني لكرة القدم إصابة لاعبيه بفيروس «كورونا» المستجد، وأن 35% من تشكيلته وموظفيه جاءت اختباراتهم إيجابية؛ لكن من دون وجود حالات خطرة.

وقال النادي الإسباني: إن تفشي الفيروس في صفوفه جاء نتيجة رحلته الشهر الماضي إلى ميلانو؛ وذلك لخوض ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أطال أوروبا ضد أتالانتا.

أضاف: «على رغم من الإجراءات المشددة المعتمدة من النادي» بعد المباراة، «أظهرت النتائج الأخيرة أن التعرض المتأصل لهذه المباريات تسبب باختبارات إيجابية لنحو 35%من اللاعبين والمدربين».