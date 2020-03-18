السهلاوي: القرار بشأن يوفانوفيتش سيتحدد عقب تشكيل لجنة المنتخبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

قال يوسف حسين النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية إن مصير الجهاز الفني لمنتخب الإمارات بقيادة الصربي إيفان يوفانوفيتش سيتحدد عقب تشكيل لجنة المنتخبات، مشدداً على أن المرحلة المقبلة في غاية الأهمية وتحتاج إلى التضحيات وسباق مع الزمن وتضافر الجهود من أجل دعم كرة الإمارات، كما أنها تتطلب الاستعانة بالخبرات سواء داخل أو خارج اتحاد الكرة.

وأكد السهلاوي أن الأوضاع تبشر بالخير وذلك لأن الجميع في مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد لديه الرغبة في الإقبال على العمل وتقديم كل ما لديه من خبرة لكرة الإمارات من أجل تطويرها بما يتناسب مع أهميتها وقيمتها.

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وأضاف: آمالنا كبيرة في أن ينعكس هذا الشعور بشكل إيجابي على أداء لجنة المنتخبات الوطنية، وعلى منتخباتنا بحيث تكون النتائج مرضية للشارع الرياضي وللمسؤولين وكذلك لأعضاء الاتحاد.

وفي ما يتعلق بمصير برنامج إعداد المنتخب الأول، ومستقبل الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي يوفانوفيتش في أعقاب التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار تعليق أنشطة كرة القدم وتأجيل مباريات المنتخب في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 قال السهلاوي إنه بمجرد الانتهاء من التشكيل الجديد للجنة المنتخبات الوطنية، فسيتم في القريب العاجل اتخاذ القرار المناسب بخصوص برنامج إعداد المنتخب الوطني، ومستقبل الجهاز الفني.

وتابع السهلاوي: سننتهي خلال الأيام القادمة من التشكيل الجديد للجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي للاعتماد، ونعد الجميع بأننا لن نقصر.

وأتم يوسف السهلاوي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد على هذه الثقة الكبيرة التي أعطوها له قائلاً: أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والجماهير، وأن تكون هذه التجربة ثرية وأن نقدم خلالها الإضافة المرجوة وسنبدأ العمل فوراً مع إخواني أعضاء الاتحاد من أجل تحقيق الهدف المطلوب.