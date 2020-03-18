شكرا لقرائتكم خبر عن حجر كروي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أحمد عزت

** تملك كرة القدم، تلك «الجلدة المنفوخة» التي لا يزيد وزنها على 400 جرام تقريباً، قيمة تجعلها واحدة من أهم المجالات على كوكب الأرض، وتتجلى قيمتها بجلاء بالنظر إلى الظروف الراهنة التي أثرت تأثيراً مذهلاً في الصناعة القائمة عليها، فتعداد البشر على كوكب الأرض يبلغ 7 مليارات نسمة تقريباً، منهم مليار يعملون في صناعة كرة القدم، ما يعني أن دخل سبع سكان الأرض مرتبط بتلك «الجلدة المنفوخة».

وقبل عام تقريباً أوضحت إحصاءات أمريكية أن اقتصاد الولايات المتحدة يعتمد على صناعات متعددة، أبرزها الرياضة بوجه عام، حيث بلغت استثماراتها 220 مليار دولار سنوياً، وهو رقم يبلغ ضعف الإنتاج الأمريكي في صناعة السيارات ويساوي 7 أضعاف ما تنتجه السينما الأمريكية.

الآن دخلت الرياضة وعلى رأسها كرة القدم في حجر صحي إجباري بسبب فيروس كورونا، ما أدى إلى خسائر مذهلة، ففي الدوري الإسباني وبحسب دراسة لإذاعة «كوبي» الإسبانية، ستخسر أندية الدوري الذي توقف مؤقتاً حوالي 665 مليون دولار في حال عدم إقامة مباريات أخرى هذا الموسم، فيما تبلغ عوائد البث التلفزيوني الخارجي لليجا الإسبانية 3 مليارات دولار، وقد أصبحت هذه العقود مهددة بالفسخ.

وكل ذلك سيؤثر بشكل كبير على الأندية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة التي لا تتمتع بقدرات مالية كبيرة أو عقود رعاية ضخمة، وربما يمتد التأثير الاقتصادي لما هو أبعد من كرة القدم، إذ تساهم الرياضة ب1.4% من مجمل الناتج المحلي في إسبانيا.

وفي إنجلترا التي تعد عقود البث التلفزيوني لديها ضمن الأغلى في العالم، يتوقع أن تتمكن أندية الدوري الممتاز من تحمّل الخسائر التي سيسببها إيقاف المباريات لفترة وجيزة، إلا أن التأثير الأكبر سيطال أندية الدرجات الثلاث الأدنى، التي أرجأت منافساتها أيضاً، لكن في كل الأحوال من المؤكد أن هذا التوقف سيسبب مضاعفات مالية خطرة، قد تصل إلى إفلاس بعض الأندية.

** وهكذا ستكون فترة التوقف بمثابة اختبار لمختلف أطراف اللعبة الذين وجدوا أنفسهم أمام سيناريو لم يخطر ببال أحد، فالأضرار لا يمكن حصرها حتى هذه اللحظة، ومن المؤكد أن إيرادات الأندية ستقل كثيراً، فهل تتمكن كرة القدم من التخلص من الحجر الصحي الذي دخلته مجبرة؟ صحيح أن السلامة والأمان أمر لا جدال فيه، لكن أصبح هذا الوقت هو وقت الخطط البديلة والتفكير خارج الصندوق، وكما قال الحكماء «قيمة كل شيء هي قيمة الحاجة إليه، فمساحة شبر من الشاطئ عند الغريق أثمن من كل ذهب الأرض».

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