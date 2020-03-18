نادي الشارقة يشيد بقرار ترحيل موسم كرة اليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

رحب محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي بقرار اتحاد كرة اليد بترحيل الموسم الحالي إلى الموسم الجديد 2020-2021، وقال الحصان إن قرار اتحاد اليد «أراح واستراح» من خلال وضوحه في الرؤية والأهداف وحمل في أبعاده مراعاة المصلحة العامة وهي بلاشك فوق كل اعتبار وتتمثل في الحفاظ على صحة الجميع وكذلك مصالح الأندية.

وأكد الحصان دعم نادي الشارقة لقرار اتحاد اليد الذي جاء متماشيا مع التوجه الوطني والعالمي، وأضاف أيضاً أن القرار قوبل بارتياح من قبل الأجهزة الفنية واللاعبين والأجهزة الطبية الذين عرفوا مصيرهم في البقاء بالدولة أو السفر إلى بلدانهم.

وعلى خط متصل علم «الخليج الرياضي» أن الاتجاه السائد في اجتماع اتحاد اليد الذي سيعقد في الأيام القادمة هو أن تلعب الجولة الأخيرة من دوري الرجال في بداية الموسم، وبعد الفراغ من جولة دوري 2019-2020 سيتم تنظيم بطولة الكأس المرحلة من الموسم الحالي إلى الموسم المقبل، ومن ثم ينطلق الموسم الجديد بصورة طبيعية، وإذا لم يواصل الاتحاد الحالي في الدورة المقبلة ستكون هذه القرارات بمثابة توصية للاتحاد الجديد، وقوبلت رؤية اتحاد اليد بارتياح كبير من قبل القائمين على أمر اللعبة في مختلف الأندية لأن الخطوة التي انتهجها اتحاد لعبة الأقوياء تدعم المحافظة على صحة الجميع.