فتــرة معايشــة لمحمــد علــي في ليجانيــس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز دو لاليجا للكفاءات العالية الذي يتخذ من الإمارات مقراً له، عن وقوع اختيار كشافي لاليجا على مُهاجم فريق تحت 18 سنة محمد علي للخضوع إلى الاختبارات، وفترة معايشة في نادي ليجانيس الإسباني.

يلعب مركز دو لاليجا للكفاءات العالية منذ انطلاقه قبل 4 سنوات دوراً محورياً في إعداد اللاعبين الشباب بالشكل الأمثل وبالطريقة نفسها المُتبعة في أندية الشباب بإسبانيا فضلاً عن منح المواهب فرصة حقيقية للاحتراف وكذلك إمداد الأندية والمنتخبات الوطنية بالمواهب الشابة حيث وصل عدد اللاعبين المُختارين من قبل كشافي أندية لاليجا إلى 20 لاعباً كما وصل عدد اللاعبين المنضمين من دو لاليجا للكفاءات العالية إلى أندية المحترفين والمنتخبات الوطنية إلى 25 لاعباً.

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وعلق خوسيه أنخل جارسيا مُدير الشؤون الدولية بنادي ليجانيس على خضوع اللاعب للاختبارات في نادي ليجانيس قائلًا: اختيار محمد علي للاختبار في ليجانيس يعكس أهمية الدور الذي يلعبه المركز في إعداد اللاعبين على مستوى احترافي.

وأضاف: أرى بوضوح مدى تطور اللاعبين الشباب في مركز دو لاليجا للكفاءات العالية عاماً تلو الآخر ومدى الجهد المبذول لتدريب اللاعبين على أعلى مستوى وتهيئتهم لحياتهم الاحترافية بمعايير أقوى دوري في العالم ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في الفترة المُقبلة.

وقد أُطلق المركز في المقام الأول بهدف وضع المواهب الشابة من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة على الطريق الصحيح لبدء حياتهم المهنية الاحترافية في كرة القدم وذلك بعد اكتشافهم من خلال منصة أبطال دو لكرة القدم.