«كورونا» يصيب الرجل الثاني في رياضة اليابان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد كوزو تاشيما، نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، أمس الثلاثاء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، في إعلان يأتي مع تزايد الشكوك بقدرة طوكيو على استضافة أولمبياد 2020 الصيفي في موعده، في ظل التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وقال تاشيما الذي يشغل أيضاً عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قارة آسيا في بيان وزعه اتحاد القدم الياباني «جاءت نتيجة فحصي لفيروس كورونا المستجد إيجابية».

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وأوضح المسؤول الياباني أنه كان في رحلة عمل منذ 28 فبراير/شباط، زار خلالها مدينة بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية لحضور اجتماع ل«البورد» العالمي لكرة القدم، قبل الانتقال إلى أمستردام الهولندية لاجتماع مع الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) من أجل تقديم عرض عن ترشيح اليابان لاستضافة نهائيات كأس العالم للسيدات 2023.

وفي الثالث من الشهر ذاته، حضر اجتماعاً للاتحاد الأوروبي أيضا.

وبعد أوروبا، انتقل نائب رئيس اللجنة الأولمبية إلى الولايات المتحدة لمتابعة مباريات لمنتخب السيدات والترويج لترشيح اليابان لاستضافة مونديال السيدات، قبل ان يعود الى بلاده في الثامن من مارس/ آذار الحالي.