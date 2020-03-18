عودة مايد وأحمد من إسبانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدعم من مجلس الشارقة الرياضي، قام ناديا الشارقة واتحاد كلباء باستدعاء لاعبيهما مايد محسن مصبح وزميله أحمد عامر المحترفين في نادي ليجانيس الإسباني للعودة للوطن، وذلك بعد تفشى فيروس كورونا، حيث وصلا بسلام عبر مطار دبي وأعربا عن شكرهما لإدارة نادييهما ومجلس الشارقة الرياضي على الاهتمام المتواصل والرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء الدولة.

يذكر أن الثنائي مصبح وعامر كانا قد انضما رسمياً لصفوف نادي ليجانيس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لقضاء فترة احتراف ومعايشة تستمر حتى 2021.