شكرا لقرائتكم خبر عن عــــرض مـغــــرٍ من برشلونة لتير شتيجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيفة «سوبرت» الكاتالونية عن تقديم برشلونة عرضاً مغرياً لحارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في 2022. وحسب الصحيفة فإن برشلونة عرض على تير شتيجن عقداً جديداً حتى صيف 2024، مقابل راتب سنوي بقيمة 6.3 مليون يورو، إضافة إلى المكافآت الإضافية.

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