شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل بطولة «كوبا أمريكا» إلى 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) عن تأجيل «كأس كوبا أمريكا» حتى عام 2021؛ بسبب فيروس «كورونا».
وكان من المفترض إقامة هذه البطولة القارية هذا العام في كولومبيا والأرجنتين خلال الفترة من 12 يونيو/حزيران وحتى 12 يوليو/تموز، وبمشاركة 12 منتخباً. وقال أليخاندرو دومينجيز رئيس الكونميبول «هذا إجراء استثنائي؛ بسبب موقف غير متوقع ويستجيب للحاجة الضرورية؛ لتجنب الانتشار المتسارع للفيروس».وأكد دومينجيز أن البطولة ستقام من 11 يونيو/حزيران وحتى 11 يوليو/تموز 2021.
وأضاف رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية: لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار؛ لكن يجب المحافظة طوال الوقت على سلامة لاعبينا.
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