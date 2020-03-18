هرتا برلين يعزل نفسه أسبوعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي هرتا برلين الألماني، اكتشاف حالة إيجابية لدى لاعبي فريقه الأول، من دون كشف اسمه، ما فرض عزل جميع لاعبي الفريق لمدة أسبوعين.

وقال أولي شلايشر طبيب الفريق «جاءت نتائج اختباراته إيجابية، وجميع لاعبي الفريق يجب أن يعزلوا أنفسهم في الأسبوعين المقبلين، ما يعني استبعاد أي تدريب فردي أو جماعي».

كما وضع موظفو النادي الذين كانوا على احتكاك باللاعب، في حجر صحي.