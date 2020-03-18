شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لليونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف مانشستر يونايتد التدريبات الجماعية للاعبيه في مركز التدريب الخاص بالنادي، وطالبهم بالتدريبات المنفردة. كان من المقرر أن يقود أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، تدريب الفريق صباح أمس الثلاثاء، لكن النادي أعلن إلغاء التدريبات على أن يتدرب اللاعبون بشكل فردي.
وقال متحدث باسم النادي حسب صحيفة «ذا جارديان»: «سنواصل متابعة الوضع يوماً بعد يوم، ولكن في ظل الوضع الحالي والإرشادات الحكومية الأخيرة، سيتدرب لاعبو الفريق بشكل فردي بعيداً عن مركز التدريب». وألقت أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا بظلالها على عدد هائل من الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم وتسببت في تعليق المنافسات المحلية في العديد من الدول منها دول أوروبية إلى جانب المنافسات القارية.
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