تأجيل «رولان جاروس» إلى سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس، عن تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، ثانية البطولات الأربع الكبرى، إلى 20 سبتمبر/أيلول بعد أن كانت بين 24 مايو/أيار و7 يونيو/حزيران، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولضمان سلامة المشاركين.

وإذا لم يحدث أي طارئ جديد في الروزنامة، ستبدأ البطولة الفرنسية بعد أسبوع من نهائي الرجال لبطولة فلاشينج ميدوز الأمريكية.