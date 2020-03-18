شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل «رولان جاروس» إلى سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس، عن تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، ثانية البطولات الأربع الكبرى، إلى 20 سبتمبر/أيلول بعد أن كانت بين 24 مايو/أيار و7 يونيو/حزيران، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولضمان سلامة المشاركين.
وإذا لم يحدث أي طارئ جديد في الروزنامة، ستبدأ البطولة الفرنسية بعد أسبوع من نهائي الرجال لبطولة فلاشينج ميدوز الأمريكية.
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