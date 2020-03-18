شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم زياش لا يعرف مستقبله والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع فيروس كورونا، المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمسترادم الهولندي، في موقف معقد، بحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.
وقالت الصحيفة، أمس الثلاثاء، إن زياش لا يعرف بعد إن كان سيكمل الموسم برفقة فريق العاصمة الهولندية أم لا، فانتشار الفيروس في أوروبا، ربما يؤثر في خطط الكثير من الأندية الأوروبية. وكان تشيلسي، أعلن قبل أسابيع تعاقده رسمياً مع زياش، إذ سينتقل الدولي المغربي لفريقه الجديد بداية من الصيف المقبل. وأوضحت «ديلي ستار» أن أغلب الدوريات الأوروبية متوقفة الآن بسبب الفيروس، والاتجاه الراجح في هولندا، هو مواصلة منافسات الدوري بعد التغلب على الفيروس، عوضاً عن تعليقه بشكل نهائي.
وتابعت: «زياش، مجبر بموجب عقده مع تشيلسي على الانضمام رسمياً للفريق اللندني بدءاً من يوليو/تموز المقبل، ما قد يُسبب مشكلة لأياكس وتشيلسي أيضاً».
وأضافت: «زياش قد لا يتمكن من اللعب لأي من الناديين، خاصة مباريات أياكس بعد الأول من يوليو».
ولفتت «لم يُعرف بعد مصير الدوري الإنجليزي وما يجب فعله مع بقية الموسم، ولا يعرف إن كان سيسمح لزياش باللعب مع تشيلسي، حال استمرار منافسات البريميرليج في الصيف، لأنه غير مسجل مع الفريق هذا الموسم».
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