برايدي يترك نيو إنجلاند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن لاعب كرة القدم الأمريكية توم برايدي رحيله عن نيو إنجلاند باتريوتس، منهياً بذلك مسيرة تألق امتدت 20 عاماًَ مع الفريق الذي شهد تحوله إلى أنجح لاعب صانع ألعاب في تاريخ الدوري المحلي.

وأكد برايدي (42 عاماً) رحيله من دون أن يفصح عن وجهته المقبلة. وأوضح «على الرغم من أن رحلتي ستستكمل في مكان آخر، فإنني أقدر كل ما حققناه وممتن لإنجازات فريقنا المذهلة». ويعتبر برايدي على نطاق واسع أعظم صانع في تاريخ الدوري الأمريكي «ان اتش أل»، ويحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب المباراة النهائية («سوبر بول») مع ستة تتويجات خلال مسيرته الاحترافية.