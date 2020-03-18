شكرا لقرائتكم خبر عن سمعة ووردة وتربس.. أساطير السلة فى قلعة الشاطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك نادى الاتحاد السكندري تاريخا ليس بقليل فى مختلف الرياضات منها كرة القدم والسلة وغيرها من الألعاب الرياضية على مستوى كرة السلة فأفرز زعيم الثغر الكثير من الأبطال والأساطير فى اللعبة مثل أبو الخير أو تربس ووردة وسمعة والكثير والكثير من النجوم، ونرصد فى التقرير التالى أبرز أساطير السلة فى قلعة الشاطبى.

مدحت وردة وهو لاعب القرن في كرة السلة بحسب اختيار الاتحاد الأفريقى له في عام 2008 وهو صاحب أعلى رصيد من البطولات للاعب كرة سلة في تاريخ مصر وأفريقيا حقق مع زعيم الثغر 8 بطولات الدورى ومثلها ببطولات كأس مصر بالإضافة إلى البطولة العربية الأندية و كذلك البطولة الأفريقية ومن المنتخب حقق 3 بطولات بدورات البحر المتوسط وأمم أفريقيا و شارك فى دورتين اولمبيتين بالإضافة إلى 4 كأس عالم وتم اختيار وردة عام 2019 من قاعة المشاهير من الاتحاد الدولي تقديرًا لتاريخه وإنجازاته فى كرة السلة.

إسماعيل أحمد "سمعة" أحد أساطير كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى أيضًا فخقق بطولة الدورى مرتين ومثلها كأس مصر بالإضافة إلى البطولة العربية وبطولة دبى الدولية وعلى مستوى المنتخب حقق البطولة العربية فى الأردن والمركز الثالث بالبطولة الأفريقية وخلال احترافه فى لبنان حقق مع الرياضة اللبناني بطولة الدورى 10 مرات وكأس آسيا الأندية وعدد من بطولات الحريرى ودبى وفى الحكمة توج ببطولة الأندية العربية بخلاف بطولاته مع نادى الهومنتمن وعاد السمعة مؤخرًا إلى الاتحاد السكتدرى ليختم مسيرته مع كرة السلة فى قلعة الشاطبى سيد تربس يعد تربس أحد رموز قلعة زعيم الثغر فى كرة السلة لما حققه من بطولات للفريق السكندرى خلال مسيرته في صالات كرة السلة فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات على المستوى المحلى والقارى وكذلك مشاركاته مع المنتخب حتى أصبح رمزًا السلة السكندرية فى عصرها الذهبى.