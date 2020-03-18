شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهنئ نجمه التونسى فرجانى ساسى بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ نادى الزمالك، نجمه الدولى التونسى فرجانى ساسى، بعيد ميلاده الثامن والعشرين، الذى يوافق اليوم 18 مارس، حيث إنه موالد عام 1992 فى ولاية أريانة التى تقع شمال غربى العاصمة تونس وأكبر مدنها.

ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة البيضاء، عبر فيسبوك، صورة لساسى، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سَعيد للاعبنا الدولى التونسى فرجانى ساسى، كل عام وأنت بخَير".



فرجانى ساسى

من ناحية أخرى، تضع إدارة الكرة بنادى الزمالك التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور، التجديد لعدد من اللاعبين على رأس أولويات المرحلة المقبلة، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى فى مصر لمدة 15 يومًا، ويأتى فى مقدمة هؤلاء اللاعبين الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، وذلك لتحصين مستقبله داخل القلعة البيضاء.

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وتلقى ساسى عروض خليجية شفوية فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا إنه فضل الاستمرار فى الزمالك لذا ترغب إدارة ميت عقبة فى فتح المفاوضات لتمديد عقده، بعد ترحيبه بالاستمرار داخل القلعة البيضاء لضمان بقاءه داخل صفوف الفريق، بعدما مواصلة اللاعب لتأكيداته إلى رئيس الزمالك أنه لن يرحل عن الفريق إلا بموافقته، شدد مرتضى منصور، على أنه لن يقبل برحيل أى لاعب يُعد إضافة لصفوف الأبيض وهو الأمر الذى يجعل التجديد للاعب التونسى من أبرز أولويات إدارة الكرة فى الفترة الجارية.

فيما قرر الدولى التونسى فرجانى ساسى، السفر إلى تونس خلال فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يوماً، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا" وأخطر ساسى جهاز الزمالك بأنه سيعود بداية الأسبوع المقبل للانتظام فى تدريبات الفريق، عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى تمتد إلى أسبوع فى قلعة ميت عقبة، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصاً على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.