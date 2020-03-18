شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي :ظلموني في تعمد إصابة سعد سمير بقمة كأس 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تبرأ باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق والانتاج الحربي، من تعمد إصابة سعد سمير، مهاجم الأهلي، خلال مباراة القمة لكأس مصر موسم 20015-2016.

وقال باسم مرسي خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سعد سمير صديقي وشخص مهذب للغاية وأحبه على المستوى الشخصي ولكن أكن أتعمد على الاطلاق اصابته في نهائي كأس مصر".

وواصل:" ظُلمت كثيراً في هذه الواقعة ولم يكن هناك أي تعمد مني ضد سعد سمير الذي أحبه كثيراً وأعشق خفة ظله".

Advertisements