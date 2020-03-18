شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي :ظلموني في تعمد إصابة سعد سمير بقمة كأس 2016 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تبرأ باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق والانتاج الحربي، من تعمد إصابة سعد سمير، مهاجم الأهلي، خلال مباراة القمة لكأس مصر موسم 20015-2016.
وقال باسم مرسي خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سعد سمير صديقي وشخص مهذب للغاية وأحبه على المستوى الشخصي ولكن أكن أتعمد على الاطلاق اصابته في نهائي كأس مصر".
وواصل:" ظُلمت كثيراً في هذه الواقعة ولم يكن هناك أي تعمد مني ضد سعد سمير الذي أحبه كثيراً وأعشق خفة ظله".
وفسّر باسم مرسي، التصريح المثير للجدل "مش متابع" الذي أطلقه خلال منافسات أمم أفريقيا 2017 بالجابون، قائلاً : " نيتي كانت سليمة ولكن الجميع فسرها بشكل خاطىء".
وكان باسم قد رد على سؤاله أحد الاعلاميين عن مشوار منتخب مصر في أمم أفريقيا قائلاً:" مش متابع".
وأضاف:" السؤال كان عن منتخبات المجموعة المقابلة لمنتخب مصر وتوقعي لها وكان ردي طبيعي أنني غير متابع لتلك المجموعة ولم أقصد أي إساءة لمنتخب بلدي".
كانت هذه تفاصيل خبر باسم مرسي :ظلموني في تعمد إصابة سعد سمير بقمة كأس 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.