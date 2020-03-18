هشام حطب: اجتماع مع رئيس الأولمبية الدولية قريباً لمعرفة مصير أولمبياد طوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، انه سيعقد اجتماعا مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال الفترة المقبلة ، لمعرفة مصير أولمبياد طوكيو .
وقال حطب في تصريحات تليفزيونية : "سنتواصل مع رئيس الاولمبية الدولية عبر مكالمات الفيديو من أجل دراسة آخر المستجدات في الرياضة بسبب فيروس كورونا"
وتابع: "الأمور تسير كما هي مخطط لها ونتمنى انتهاء تلك الأزمة على خير".
ومن المفترض أن تقام أولمبياد طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو حتى 9 أغسطس المقبلين على الترتيب، لكن تفشى فيروس كورونا عالميا يهدد إقامتها.
قالت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الثلاثاء إنها لا تعتزم اتخاذ أى قرارات جذرية فى هذه المرحلة بشأن ألعاب طوكيو 2020 مضيفة أنها لا تزال ملتزمة تماما بتنظيم الأولمبياد خلال أربعة أشهر رغم تفشى فيروس كورونا عالميا.
وقالت اللجنة فى بيان عقب محادثات مع الاتحادات الرياضية الدولية إنها قد تجرى تغييرات على البطولات المؤهلة للأولمبياد لكنها ستمضى قدما بإقامة الألعاب فى موعدها بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس.
وقال رئيس الوزراء اليابانى فى تصريحات نشرتها صحيفة "ديلى ميل"البريطانية: "سنتخطى عدوى فيروس كورونا، وسنستضيف الأولمبياد دون مشاكل".
وأضاف شينزو أبى خلال تصريحاته: "ننسق مع اللجنة الأولمبية الدولية وكل المسؤولين لاتخاذ القرارات المناسبة".
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