شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: اجتماع مع رئيس الأولمبية الدولية قريباً لمعرفة مصير أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، انه سيعقد اجتماعا مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال الفترة المقبلة ، لمعرفة مصير أولمبياد طوكيو .

وقال حطب في تصريحات تليفزيونية : "سنتواصل مع رئيس الاولمبية الدولية عبر مكالمات الفيديو من أجل دراسة آخر المستجدات في الرياضة بسبب فيروس كورونا"

وتابع: "الأمور تسير كما هي مخطط لها ونتمنى انتهاء تلك الأزمة على خير".

ومن المفترض أن تقام أولمبياد طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو حتى 9 أغسطس المقبلين على الترتيب، لكن تفشى فيروس كورونا عالميا يهدد إقامتها. Advertisements