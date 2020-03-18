شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى: أخطأت فى قرار انضمامى لسموحة ولاريسا اليوناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باسم مرسي، مهاجم فريق الانتاج الحربي والزمالك السابق ، كواليس أزمته الشهيرة، في مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغاني في تصفيات مونديال روسيا.

وقال باسم خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك أنه تعرض لإصابة قوية بين شوطي المباراة وهو ما دعاه للخروج بسيارة إسعاف من أجل التوجه إلى أقرب مستشفى.

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وأضاف:" طبيب منتخب مصر محمد أبوالعلا رافقني إلى فندق الإقامة وأجلنا من التوجه إلى المستشفى بسبب التعزيزات الأمنية وصعوبة الذهاب لعمل الاشعة" ، متابعاً "فوجئت باتهامي بالهروب من المباراة وتعمدي الخروج من ملعب برج العرب، وهذا أمر غير حقيقي".

واعترف باسم مرسي، باتخاذ بعض القرارات الخاطئة في مسيرته الكروية.، مؤكداً أنه أخطأ حينما قرر الانضمام لسموحة كذلك تجربته مع لاريسا اليوناني.

وواصل:" لم ألعب في سموحة إلا مباريات قليلة للغاية ورغم ذلك تعرض للانتقاد والبعض وصف تجربتي بالفاشلة، بينما كنت اللاعب المصري الوحيد من بين 6 لاعبين الذي شارك بشكل أساسي في الدوري اليوناني"، مؤكداً أنه لا يفتعل الأزمات والدليل التزامه مع الانتاج الحربي هذا الموسم.