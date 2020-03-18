شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمنع إرتداء اللاعبين "القفازات" إنتشار كورونا؟.. اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، على استفسار حول إمكانية السماح للاعبين بإرتداء القفازات أثناء التدريبات والمباريات، كنوع من الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس الكورونا.

وكشفت اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن إرتداء القفازات لا يمنع إنتشار فيروس الكورونا، حيث أن القفاز الذى يرتديه اللاعب قد يحمى به نفسه فقط وانما سيساعد على نقلها للاعب أخر أو أى شخص لا يرتدى القفاز، حيث يتلامس القفاز مع الأسطح والأدوات والزجاجات التي يمكن أن يتم نقل العدوى عن طريقها.

وقالت اللجنة الطبية، أيضا إنه لا يجوز للاعبين ارتداء الكمامات خلال التدريبات أو المباريات، لأنها توثر على نسبة الأكسجين التى يحتاجها اللاعبون أثناء المباريات .

وكانت اللجنة الطبية ألزمت الهيئات الرياضية (الأندية / مراكز شباب) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية :

1) تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

2) توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على (هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة ـ صابونة خاصة) للاستخدام الشخصى لكل فرد .

3) توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات ) .

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4) التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

5) تعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .

6) تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين اشعار اخر .

7) تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التى يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد .

8) انشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية .