"محدش كاسر عيني".. أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، اعتزامه الترشح في الانتخابات المقبلة للنادي على منصب الرئيس.

وقال أحمد سليمان في تصريحات لبرنامج "البريمو" "الانتخابات الماضية ورغم الفترة القليلة وعدم قدرتي على التواصل مع الاعضاء الا مرتين فقط، ورغم ذلك حصلت على 17 ألف صوت، وعندما دخلت على انتخابات العضوية في 2014 حصلت على اصوات كبيرة".

وواصل "سأترشح على منصب رئيس الزمالك في الانتخابات القادمة، كان معي ابطال في قائمتي السابقة، اغلبهم حاليا لا يستطيعوا دخول النادي بسبب الاجراءات التي تمت معهم، تعرضوا لامور كثيرة".

واستمر "الاهم حاليا استقرار النادي، ونحن لسنا في عام انتخابات وبالتالي لن اتحدث عن القائمة حاليا".

واضاف "صعب جدا تواجد اي عضو مجلس ادارة في المجلس الحالي بقائمتي، حزين جدا من تصرفات بعضهم في الفترة الأخيرة".

وصرح "لا انظر لتصريحات رئيس الزمالك عندما يتحدث عني، سعيد بانه يردد اسمي، اثق في نفسي وقدراتي، وكل ما يقال يحدث عكسه، اذا كان هو لا يثق في نفسه فهذا شأنه".

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وعلق "ضاحكا" "لو لي في السحر كما قال لكنت فزت بالانتخابات السابقة".

واسترسل "سعيد بالبطولات والحالة التي عليها نادي الزمالك في الوقت الحالي، سافرت لقطر لمؤازرة الزمالك امام الترجي في السوبر الافريقي".

وشدد "لدي سيرة ذاتية تمتلك العديد من البطولات سواء مع الزمالك او منتخب مصر، حققت بطولات نادرة".

وتابع "عندما كنت متواجدا في الزمالك حصلنا على دوري وكأس وهذا امر لم يحدث كثيرا، لكن في النهاية اسم الزمالك هو من يصنع البطولات، تاريخ الزمالك ملئ بالبطولات على مر العصور مع شخصيات مختلفة".

وتحدث "التعامل مع مرتضى منصور في 2014 كان سهلا وفجأة حدثت المشاكل وبعد ذلك قدمت استقالتي".

واختتم "لم اتربح من عملي في الزمالك ولقد تأثرت بسبب العمل التطوعي، هناك اشخاص كثيرة في الزمالك لا اعلم مصدر دخلهم وهم يجلسون طوال اليوم في الزمالك، هناك من يصرف ملايين الجنيهات في الانتخابات من اجل العمل التطوعي، وبالنسبة لي لا احد يكسر عيني".

يذكر أن أحمد سليمان شغل منصب عضو مجلس إدارة الزمالك في 2014 قبل أن يتقدم باستقالته في 2015، وترشح في الانتخابات الأخيرة على منصب الرئيس لكنه خسر أمام مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة الحالي.