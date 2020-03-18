باسم مرسي: أحب مباريات الأهلي.. ولم أتعمد إصابة سعد سمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي ولاعب الزمالك السابق، أن أفضل مبارياته كانت هي التي لعبها أمام الأهلي، مشيرًا إلى أنه لم يتعمد إصابة سعد سمير مدافع الفريق الأحمر خلال مباراة القمة بكأس مصر موسم (2015-16).

وقال باسم مرسي، في ضيافة قناة "الزمالك" يوم الثلاثاء: "تم استدعائي لمنتخب مصر مع شوقي غريب بعد تألقي مع الإنتاج الحربي حيث سجلت 12 هدفا، ونجحت في تسجيل هدف خلال أول مباراة دولية لي أمام منتخب جامايكا".

وأضاف: "انتقلت بعدها للزمالك في 2014 حيث وقعت على عقود انتقالي للنادي في منزل مرتضى منصور رئيس الزمالك، وكان الزمالك يملك هجوما قويا في ذلك الوقت مكون من عبدالله سيسيه وخالد قمر وأحمد علي بالإضافة لي".

وأكمل: "مرتضى منصور كان يتمسك ببقائي في الزمالك ورفض انتقالي إلى سموحة مجانا، وندمت على احترافي إلى اليونان ورحيلي عن الزمالك وقراري بالانضمام لسموحة، لم ألعب في لاريسا أو سموحة حتى يتم الحكم على قدراتي".

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وأوضح: "بدأت أستعيد مستواي مع الإنتاج الحربي خلال الفترة الأخيرة حيث تألقت في آخر سبع مباريات بتسجيل عدة أهداف، وعلى الرغم من ذلك، يطلب النادي مني النادي العودة إلى مستواي المعهود رغم تقديم أفضل ما لدي".

وانتقل باسم للحديث عن واقعة سعد سمير في نهائي الكأس بعد تعرض مدافع الأهلي لإصابة قوية في الرأس، قائلا: "أسيء فهمي وظُلمت كثيرًا، لم يكن هناك أي تعمد مني ضد سعد سمير الذي أحبه كثيرًا".

وأكمل "سعد سمير لاعب رائع وأتمنى له التعافي من إصابته والعودة للمشاركة".

وأوضح: "أحسن مباريات حياتي لعبتها أمام الأهلي، أحب لعب مباريات الأهلي، سجلت في مواجهاتي أمامه مع كل الفرق التي لعبت لها".

وأتم صاحب الـ28 عاما قائلا: "سجلت في شباك الأهلي مع كل من بتروجيت والإنتاج والزمالك، أتمتع بقوة شخصية ولا أخشى المباريات الكبيرة، الثقة بالنفس أهم ما يميزني".