تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ظهير قسنطينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف فيصل عبيد، وكيل أعمال الجزائري حسين بن عيادة ظهير أيمن فريق شباب قسنطينة الجزائري، وجود اتصالات مبدئية من جانب نادي الزمالك لضمه للفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وقال عبيد، في تصريحات هاتفية لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تين": "هناك اتصالات أولية بين نادي الزمالك العريق للحصول على خدمات اللاعب".

وأضاف: "أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك تواصل معي في مباراة الترجي في تونس الأسبوع الماضي بتكليف من مرتضى منصور رئيس النادي".

وأكمل: "لم نتطرق إلى الأمور المالية مع الزمالك حتى الآن، ولم يتقدم النادي بعرض رسمي للتعاقد مع حسين بن عيادة، النادي أبدى فقط اهتمامه بضم اللاعب".

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وتابع: "اللاعب تلقى عدة عروض من داخل وخارج الجزائر، حيث أبدت أندية عربية وأوروبية وخليجية اهتمامها بضم اللاعب".

وأكد: "ينتهي عقد بن عيادة مع شباب قسنطينة بنهاية شهر يونيو المقبل، لكننا لن نستبق الأحداث ونحن بصدد دراسة العروض التي وصلت إلينا، ولدينا الوقت الكافي لاتخاذ القرار".

وأتم وكيل بن عيادة قائلا: "الأمور المالية ليست الشيء الذي يهم اللاعب بقدر ما يهمه الجانب الرياضي، حيث تم استدعائه للمنتخب الجزائري ويحاول قدر المستطاع الحفاظ على مقعده في المنتخب".

يذكر أن بن عيادة يبلغ من العمر 27 عاما وتألق خلال الموسم الجاري مع فريقه الجزائري، في الوقت الذي يبحث فيه الزمالك عن تدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل التونسي حمدي النقاز.