التظلمات: توقف الدوري منحنا فرصة أكبر قبل الإعلان عن قرار عقوبات السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكد عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالإتحاد المصري لكرة القدم أن توقف مسابقة الدوري منح اللجنة فرصة لدراسة كل الأمور المتعلقة بعقوبات السوبر قبل الإعلان عن القرار.

وكان الأهلي والزمالك قد سبق وتقدما بتظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي اقيم بالإمارات.

وقال الشوربجي في تصريحات لبرنامج "الماتش" :"عقدنا اجتماع سريع من قبل، اللجنة مكونة من ٦ أعضاء، تم توزيع تظلمات الاهلي والزمالك بجانب لوائح الاتحاد المصري والانضباط والتظلمات وكذلك لوائح الكاف".

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وواصل "سوف ندرس كل المستندات وحيثيات العقوبات واسباب التظلم وسنشاهد كل الفيديوهات قبل الاعلان عن القرار النهائي".

وصرح "بعد الانتهاء من دراسة كل الملفات، سوف نجتمع بشكل سريع للاعلان عن القرارات".

وشدد "توقف الدوري حاليا منحنا فرصة ووقت اكبر قبل اتخاذ القرار، لو المسابقة كانت مستمرة لاختلف الأمر بالتأكيد".

يذكر أن اتحاد الكرة قد سبق واتخذ قرارا بإيقاف نشاط كرة القدم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩).