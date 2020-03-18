نجم بيراميدز يوضح موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط نادي بيراميدز، موقفه من الانتقال للأهلي والزمالك بعد نهاية الموسم، مؤكدا أنه سبق وجدد تعاقده مع ناديه الحالي ليستمر لفترة أكبر بين صفوفه.

وقال دونجا في تصريحات لبرنامج "الماتش" :"بالطبع أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك، لكن حاليا لدي عقد مع بيراميدز، ولا أفكر في أي أمور أخرى".

وواصل دونجا :"إدارة بيراميدز تعمل بشكل احترافي، كل شخص يعرف دوره جيدا، وبالتالي لا يمكن أن اقوم بسؤال الإدارة عن وجود عروض من الأهلي أو الزمالك".

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واستمر اللاعب في حديثه قائلاً :"اي أمر متعلق بمفاوضات اندية اخرى متروك لادارة بيراميدز لكي تتخذ القرار المناسب، بالنسبة لي، اقوم بالتركيز في عملي".

وتابع :"بالفعل طلبني نادي ألميريا الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ في وقت سابق، لكن ادارة بيراميدز تمسكت ببقائي مع الفريق".

واختتم "هناك تركيز كبير من أجل كتابة تاريخ لبيراميدز في الكونفيدرالية، نريد الفوز ببطولة قارية، امر تاريخي عندما يفوز فريق مصري خارج الاهلي والزمالك ببطولة".

يذكر أن نادي بيراميدز نجح في التأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي في أول مرة يشارك خلالها ببطولة قارية.