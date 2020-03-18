حالة جديدة في ملاعب إيطاليا.. فيرونا يعلن إصابة لاعبه بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف: أعلن نادي هيلاس فيرونا، إصابة لاعبه ماتيا زاكايني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها إيجابية العينة الخاصة به. ووفقًا لما نشره فيرونا عبر موقعه الرسمي، فإن اللاعب خضع لفحوصات طبية خلال الساعات الماضية حاله كجميع لاعبي الفريق. وأوضح النادي، أن إيجابية العينة الخاصة بزاكايني ستجبره على الخضوع لحجز منزلي يمتد حتى يوم 25 مارس الجاري. الجدير بالذكر أن عدد من الأندية الإيطالية سبق وأن أعلنت إصابة عدد من لاعبيها بفيروس كورونا، قبل أن يمتد الأمر لأندية في دول أوروبية أخرى.

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