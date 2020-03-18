رسميا.. 6 حالات كورونا في نادي إسبانيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:
أعلن نادي إسبانيول إصابة 6 من بين لاعبيه وأفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وأشار النادي الكتالوني إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت على كافضة أعضاء الفريق الأول وموظفي النادي وأفراد الجهاز الفني أسفرت عن 6 حالات إيجابية بالفايروس.
وأكد إسبانيول في بيانه أن الحالات الست ظهر عليها أعراض خفيفة، ونصح الأطباء بتوصيات خاصة من أجل بداية البرنامج العلاجي في العزل.
يُذكر أن نادي فالنسيا الإسباني كان قد أعلن إصابة 35% من أعضاء الفريق بفايروس كورونا ليخضع كافة الفريق للعزل.
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