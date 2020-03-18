اجتماع بالفيديو لبحث مصير أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

تحدث هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، عن استفساراته التي سيعرضها على رئيس الأوليمبية الدولية خلال اجتماعهما عبر الفيديو غدا الأربعاء.

وقال هشام حطب في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت":" لدينا اجتماع بالفيديو مع رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ، من أجل الاستفسار عن عدة أمور تخص الأولمبياد".

وأضاف رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية عن استفساراته التي سيوجهها خلال الاجتماع:" نريد معرفة هل هناك تأكيدات بشأن إقامة الأولمبياد في معادها، وما هي الإجراءات والضمانات الطبية التي ستتخذها اللجنة المنظمة في حالة إقامة البطولة".

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وأكمل حطب:" كذلك سنسنفسر عن كيف سيكون توزيع البعثة المصرية في الدولة المستضيفة من أجل تفادي التكدس في أماكن الإقامة لحماية اللاعبين".

وعن رأيه في مصير أولمبياد طوكيو، واصل:" أعتقد أنه إذا ظلت الأوضاع صعبة سيتم تأجيل الأولمبياد، ولكن استبعد قرار إقامتها بدون جماهير".

واختتم:" اليابان لن تقبل بإقامة البطولة بدون جماهير نظرا للخسائر المالية الفادحة التي ستتلقاها، حيث أنها صرفت 15 مليار دولار من أجل تنظيم البطولة".