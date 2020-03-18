مهاجم الإسماعيلي يغادر مصر قبل غلق الرحلات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل: قرر الناميبي بينسون شيلونجو، مهاجم الإسماعيلي، مغادرة الأراضي المصرية والعودة إلى بلاده ناميبيا، وذلك قبل غلق الرحلات الجوية. وكان الجهاز الفني للإسماعيلي منح لاعبيه راحة لمدة 10 أيام، بعد العودة من المغرب وذلك في ظل تعليق النشاط الرياضي. وطلب اللاعب السفر إلى بلاده، ووافق النادي الإسماعيلي في ظل تعليق النشاط الرياضي. وكان اتحاد الكرة أعلن تعليق كافة الأنشطة الرياضية المتعلقة بكرة القدم داخل مصر لمدة 15 يوما، بناءً على قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى توصيات اللجنة الطبية بالجبلاية.

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