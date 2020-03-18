كرة سلة.. إصابة رباعي بروكلين بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أعلن نادي بروكلين نيتس الأمريكي لكرة السلة، إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا الذي بدأ في الانتشار بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية.
ووفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لدوري المحترفين الأمريكي، فإن أربعة لاعبين لم يتم الإعلان عن اسماءهم قد خضعوا للفحص الطبي خلال الساعات الماضية، وأثبتت الفحوصات إيجابية عيناتهم.
وسبق لرابطة دوري المحترفين الأمريكي أن علقت النشاط الخاص بها منذ أيام ماضية، بعدما ثبت إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا.
ونشادت الرابطة بجميع من سبق التعامل لهم مع لاعبي بروكلين نيتس إجراء حجر صحي ذاتي وإتباع الإجراءات اللازمة لفحص أنفسهم للتأكد من عدم انتقال المرض إليهم.
ويخضع جميع لاعبي الفريق للحجز الطبي خلال الفترة الحالية خوفًا من تفشي فيروس كورونا بينهم بعدما ثبت إصابة الرباعي بالمرض.
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