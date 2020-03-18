قال سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن كان لدينا رغبة جماعية في الاستقالة بسبب الصعوبات التي تواجه المصري.
وأكد حلبية في تصريحات لـ مع شوبير" ONTIME" ، أن ما نحصل عليه من عقود الرعاية لا تكفي معسكرات الفريق فقط.
وأضاف:" خوض المصري كل مبارياته خارج بورسعيد ضاعف من حجم الضغوط علينا."
وتابع :"حاولنا توفير متطلبات النادي المالية بصعوبة طوال 5 سنوات، عوائد المصري من اشتراكات الأعضاء 2.5 مليون جنيه فقط، المصري عانى بشدة من غيابجمهوره في مبارياته الإفريقية
من غير المعقول السماح بحضور 50 ألف من جماهير الأهلي والزمالك و 1000 فقط للمصري."
وأوضح انه يتمنى الغاء بطولة الدوري الممتاز وعدم استكماله، مؤكدا أنه لا يوجد نية لدي النادى لرحيل كريم العراقي إلى أي نادي في مصر وما يتردد بشأن توقيعه للزمالك غير صحيح.
كانت هذه تفاصيل خبر حليبة: كان هناك رغبة جماعية الاستقالة.. وأتمنى إلغاء الدوري هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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